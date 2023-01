ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿಂಕ್ ಬೂತ್: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

India

oi-Sunitha B

ಜನವರಿ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ (ಅಂಜಲಿ ಸಿಂಗ್) ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ದೇಹ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ಕಿ.ಮೀ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೃತದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರ ಹೃದಯವೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಿತ್ತು.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

On the night of January 31, a 20-year-old woman (Anjali Singh) died in an accident on a road in the capital Delhi while the entire country was engrossed in New Year celebrations.