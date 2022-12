Delhi MCD Election Results: ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದತ್ತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ- ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ

India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7: ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದತ್ತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಎಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) 2022 ರ ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಎಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಭಯದ ನಂತರ ಎಎಪಿ 100 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.33 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 250 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಎಎಪಿ 104 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು 31 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 83 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 19 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಐದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 126 ಆಗಿದೆ.

