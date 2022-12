ಲೈವ್ ಇನ್ ಸಂಗಾತಿ ಕೊಂದು, ದೇಹ ಕತ್ತರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದನೇ ಆರೋಪಿ?

India

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ: ಶ್ರದ್ಧಾ ವಾಕರ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯ ತಿಲಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಇರಿದು ಕೊಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿವ್‌ ಇನ್‌ ಸಂಗಾತಿ ರೇಖಾ ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ನನ್ನು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

A man was arrested in Punjab for allegedly stabbing and killing his 35-year-old live-in partner in west Delhi's Tilak Nagar, police said. Police suspect that the man might have been inspired by Aaftab Poonawalla, who is also accused of killing his live-in partner Shraddha Walkar and chopping her body in pieces,