ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋನಿಪಲ್ಲಿ ಬಂಧನ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 10: ದೆಹಲಿಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋನಿಪಲ್ಲಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ಮದ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋನಿಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಗುರುತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಹಗರಣ: ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಆಪ್ತನ ಬಂಧನ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋನಿಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದವರು. ಆತ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂತು. ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋನಿಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಹವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಅರುಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿಳ್ಳೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ (ಆರ್‌ಒಸಿ) ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಅಬಕಾರಿ ಹಗರಣ: ದೆಹಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 1 ಯಾಕೆ?

English summary

Hyderabad-based businessman Abhishek Bonipally has been arrested by the CBI in connection with the Delhi Excise policy scam in which Deputy Chief Minister Manish Sisodia is also an accused, officials said on Monday.