ದೆಹಲಿ: ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ಯೆ- ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಆರೋಪ

India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 30) ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಜೆ 7: 30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತನನ್ನು ಮಹಿಂದರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

"ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ 7: 30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಹಿಂದರ್ ಎಂಬ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೂರ್ವದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಅಮ್ರುಥಾ ಗುಗುಲೋಥ್ ಹೇಳಿದರು.

Delhi | According to the initial information, today around 7:30 pm a gym owner named Mahinder was shot dead by an unknown person inside his office in Preet Vihar. The probe into the case is underway: Amrutha Guguloth, DCP East Delhi

(30.12) pic.twitter.com/X9SmrgRA9I