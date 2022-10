ದೆಹಲಿ ಕೊರೊನಾ ಇಳಿಕೆ: ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ದಂಡವಿಲ್ಲ

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದಿದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ ಧರಿಸದವರಿಗೆ ₹ 500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ದೆಹಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಡಿಡಿಎಂಎ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 74 ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1.07 ರಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ದರದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖವಾಡ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಭೆಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2,468 ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 5,28,733 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಕ್ರಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 33,318 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

14.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಎಎನ್ಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಕ್ಕೆ 1,134 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ 1,038 ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಳಿಗಾಲವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್‌ನ 8 ನೇ ಅಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

English summary

Officials have said that after Corona reduced, no fine will be imposed on those who do not wear masks in public places in Delhi.