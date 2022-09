ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದತ್ತಾಂಶ ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಸೂದೆ ಸಿದ್ಧ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 07: ದತ್ತಾಂಶ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಎಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆ 2019 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು 99 ವಿಭಾಗಗಳ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ 81 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ, ಸಂವಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮಸೂದೆ ಮೇಲೆ 12 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಲ ಅವರು, ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.71ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕಚೇರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು - ಜೂನ್, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 7.01 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Wednesday that a new bill on data privacy will be ready soon and the Information Technology Minister is working on it expeditiously.