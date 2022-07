India

oi-Madhusudhan KR

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ, 22: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಲ್ಲದೇ ಸ್ವಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಸಂಸದ ವರುಣ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ವಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಈ ರಸ್ತೆ ತಗ್ಗು ಗಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸಮರವೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 296 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಜಲೌನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಛಿರಿಯಾ ಸಲೆಂಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The new expressway that was inaugurated in Uttar Pradesh was damaged by potholes within a week. The road was damaged due to heavy rains and MP Varun Gandhi expressed his anger against the government.