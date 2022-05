'ಅಸಾನಿ' ಚಂಡಮಾರುತ ಒಡಿಶಾ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 07: 'ಅಸಾನಿ' ಚಂಡಮಾರುತವು ಒಡಿಶಾ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಹಾರ-ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಜನರು ಸಹ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಡಿಶಾ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 6 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಆಗ್ನೇಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಚಂಡಮಾರುತ 'ಅಸಾನಿ' ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಡಿಶಾ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಾನಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಹಾರ-ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೇಲೂ ಆಗುವುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಮೇ 10 ರಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಚಂಡಮಾರುತದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು:

ಈ ಹೊಸ ಚಂಡಮಾರುತದ ಆಗಮನದಿಂದ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಹೊಸ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ 'ಅಸಾನಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ, ಇದರರ್ಥ 'ಏಕಾಏಕಿ'. ಇದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ 2020 ರಲ್ಲಿ 'ಅಂಫಾನ್' ಚಂಡಮಾರುತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ 2021 ರಲ್ಲಿ 'ಹೌದು' ಚಂಡಮಾರುತವು ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಒಡಿಶಾದ ಭೂ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ನ 17 ತಂಡಗಳು, ಒಡಿಶಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್‌ನ (ಒಡಿಆರ್‌ಎಎಫ್) 20 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಯ 175 ತಂಡಗಳನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೇ 8 ರವೇಳೆಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರ ನಂತರ ಇದರ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿಮೀ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

English summary

The first cyclonic storm of the 2022 North Indian Ocean cyclone season is now on the horizon, as the India Meteorological Department (IMD) has predicted the formation of Cyclone Asani in the Bay of Bengal on Sunday, May 8