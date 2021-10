ಸಿವೋಟರ್ ಸರ್ವೇ: ದೇಶದ ಮೂರು 'ಕೆಟ್ಟ' ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

India

oi-Balaraj Tantry

ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಸಿವೋಟರ್, ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುವ ಸಿವೋಟರ್ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಐಎಎನ್ಎಸ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಲವು ಯಾರತ್ತ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವೋಟರ್-ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸೂಕ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು.

ಈಗ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ವೇಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿವೋಟರ್ ಸಿಇಒ ಯಶವಂತ್ ದೇಶಮುಖ್, "ನಮ್ಮ ತಂಡ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಕಾರದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಆಡಳಿತ ಪದ್ದತಿಯಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಲೆಯದು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ದೇಶಮುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ 43 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 61 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಇಒ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿವೋಟರ್ ಸಿಇಒ ಯಶವಂತ್ ದೇಶಮುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

English summary

C Voter Survey: List of Best and Worst Chief Ministers in India. A governance survey by IANS has ranked Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel on the top of the list of best-performing chief ministers in India.