ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರಲಿ: ಕೊವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ 2 ಡೋಸ್ ಹಾಗೂ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 17: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಕೊವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು 12 ರಿಂದ 16 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ಡೋಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ Cowin ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪುನಾರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ 2ನೇ ಡೋಸ್ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಡಾ. ಎನ್ ಕೆ ಅರೋರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕೊವಿಡ್-19 ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಕೊವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು. 12-16 ವಾರಗಳಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೇ 13ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

CoWin Portal For Vaccination Has Been Updated To Reflect The Increased Interval For Covishield, And, As A Result, Further Online Or On-site Appointments Will Not Be Possible If The Period After First Dose Date For A Beneficiary Is Less Than 84 Days.