ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 23 ಜನ ಕೊರೊನಾಕ್ಕೆ ಬಲಿ: ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ

India

oi-Sunitha B

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೊರೊನಾದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಜನರ ಜೀವ, ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕು, ಸಹಜ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಬೇತಾಳದಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 17,070 ಹೊಸ ಕೊರೊನವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ 23 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 1) ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,413 ಜನ ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ದರ ಸುಮಾರು 98.55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 4,28,36,906 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ 1,04,555 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ COVID-19 ನ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 1,07,189 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

Covid-19: India has reported 17,070 new cases and 23 deaths in the last 24 hours, while the number of active cases has risen to 1,07,189.