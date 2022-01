ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ!

India

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಣೀಂದ್ರ ಅಗರ್‌ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಜನವರಿ-ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್ ಗಳು 10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ IISc ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ: WHO

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್ ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯೂರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್ ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೊರೊನಾದ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ತುತ್ತುತುದಿಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಜ್ಞರು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹರಡುವಿಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವ ಆತ್ರೇಯ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸುಂದರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ (ಐಎಸ್ಐ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡವು ನಡೆಸಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗವು ಜನವರಿಯ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗವು ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಏರಿಕೆಯು ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿವೆ.

ದೆಹಲಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊರೊನಾದ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಜನವರಿ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬಹುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇದು ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈರಸ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 30%, 60% ಅಥವಾ 100% ಜನರು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾದರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ವೈರಸ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ, 6 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು.

ತನ್ನ ಜನವರಿ 3 ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: "ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ದೈನಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಈ ಹಂತವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸೋಂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ, ಭಾರತವು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು. ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾದ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಭಾರತವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಸ್ ಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 14 ಲಕ್ಷ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ, ಕೊರೊನಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಕೆ.ಪೌಲ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕೋವಿಡ್ -19 ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾರತವು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

