ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 'ಜಾತ್ಯತೀತ', 'ಸಮಾಜವಾದಿ' ಪದ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 03: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿನ "ಸಮಾಜವಾದಿ" ಮತ್ತು "ಜಾತ್ಯತೀತ" ಪದಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮನವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಸಿಜೆಐ ಯುಯು ಲಲಿತ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

1976ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಂದ 42ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಮಾಜವಾದಿ' ಮತ್ತು 'ಜಾತ್ಯತೀತ' ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು "ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೀಠಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಾದಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಇಂದಿರಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಂ ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಜೆಐ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಠವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2022 ರ ಡ್ಲ್ಯೂ ಪಿ.(ಸಿ) ಸಂಖ್ಯೆ 645 ರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 2022ರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ (ಸಿ) ಸಂಖ್ಯೆ 645 ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ರಚನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೌಧವು ಹಲವಾರು ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಂತಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತು ಆ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಜೊತೆ 2015 ರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವ ವಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ವಿ ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.

