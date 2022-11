ತೆಲಂಗಾಣ; ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗಾಯ

India

oi-Punith BU

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 2: ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ 55ನೇ ದಿನದಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಳ್ಳಿದ ಕಾರಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ರಾವುತ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ನಿತಿನ್ ರಾವುತ್ ಅವರ ಬಲ ಕಣ್ಣು, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ದಾಟಿದ್ದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎಸಿಪಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು. ನಾನು ರಸ್ತೆಯ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಳಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ನಿತಿನ್ ರಾವುತ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣ: ಮುನುಗೋಡೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯ, ನ.3ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೋವೆಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಟಿಆರ್‌ಎಸ್) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್ (ಕೆಟಿಆರ್) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ವನ್ನಾಬೇ ಪಿಎಂ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸದರಾಗಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Congress leader, Former Maharashtra Energy Minister Nitin Raut fell down after being pushed by the police on the 55th day of the Bharat Jodo Yatra, He was injured and later admitted to a hospital in Hyderabad.