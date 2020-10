ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅವಶೇಷ ಸಾಗಿಸಿದ 'ಚಿನೂಕ್': ವಿಡಿಯೋ

India

oi-Amith

ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17: ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಂಐ-17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಚಿನೂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶನಿವಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತು.

ಎಂಐ-17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಅನ್ನು ಐಎಎಫ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನ ಪೈಲಟ್ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಚಿನೂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ತೂಕದ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಿನೂಕ್ ಅನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

#WATCH: A Chinook helicopter takes off from a helipad in Kedarnath shrine with the debris of Indian Air Force's MI-17 helicopter which had met with an accident in 2018. pic.twitter.com/IzsjU6MVXZ