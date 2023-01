ಬುದ್ಧಿಸಂ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಚೀನಾದ ಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲ್ಲ: ದಲೈಲಾಮಾ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 1: ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶಲು ಚೀನಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರು ಚೀನಾ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಧಗಯಾದ ಕಾಲಚಕ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ದಲೈಲಾಮಾ, ಚೀನಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ದಲೈಲಾಮಾ ಆಗಮನ, ಯಾಕೆ?

ನಮಗೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಚೀನೀ ಸರ್ಕಾರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಷವೆಂದು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಿಂದ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಚೀನಾದಿಂದ ನಾಶಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು, ನಾನು ನೀಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಆಗಿರಲಿ ಎಂದರು.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳಿವೆ. ನಾನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಚೀನೀಯರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ಯರು ಬೋಧಿಸತ್ವವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೋಧಿಸತ್ವವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೋಧಿಸತ್ವದಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Tibetan spiritual leader Dalai Lama has criticized China's efforts to destroy Buddhism, saying China is trying to destroy Buddhism. But he said that it will not succeed.