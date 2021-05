ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ!

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರಿ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ!?

ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Let Modi government be forewarned that all non BJP states frustrated in not getting adequate supply of vaccines may band together and directly negotiate for bulk orders abroad and send the Bill to the Centre. Modi Govt cannot politically afford to refuse to pay up.