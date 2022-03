India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 20: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ (CBSE) ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ CBSE ಟರ್ಮ್ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ cbse.gov.in ಮತ್ತು cbseresults.nic.in ಅನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡಳಿಯು CBSE 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅವಧಿ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Term 2: ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 10, 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

CBSE ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಫಲಿತಾಂಶ 2022 ನೋಡಬಹುದಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

CBSE ತರಗತಿಯ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು:

cbse.nic.in

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

ಇದಲ್ಲದೆ, CBSE ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅವಧಿ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು SMS ಸೇವೆ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮತ್ತು ಉಮಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

*CBSE ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -- cbse.gov.in ಅಥವಾ cbseresults.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

* 'ಫಲಿತಾಂಶ' ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

* "CBSE ತರಗತಿ 12 ನೇ ಅವಧಿ 1 ಫಲಿತಾಂಶ 2022" ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ)

* ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

* Submit ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ 12 ನೇ ಅವಧಿ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

* ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

CBSE ವರ್ಗ 10 ಟರ್ಮ್ 1 ಫಲಿತಾಂಶ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಮಂಡಳಿಯು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು CBSE ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

CBSE ಅವಧಿ 1 ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

English summary

CBSE CLASS 12 TERM 1 BOARD RESULT 2021: The Central Board of Secondary Education, CBSE class 12 term 1 board results are expected to be released next week. All the candidates who are eagerly waiting for the CBSE term 1 board result for the class 12 exam are advised to keep a close check on the official websites -- cbse.gov.in and cbseresults.nic.in.