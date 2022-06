IRCTC ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್; 24 ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 6: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IRCTC) ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಜನರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 24 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಯೂಸರ್ ಐಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರುವ ಐಡಿಗಳು 12 ಟಿಕೆಟ್‌ ಮಾತ್ರವೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ IRCTC ಬಳಕೆದಾರರು ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 12 ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ "ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ" ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು IRCTC ಹೇಳಿದೆ.

