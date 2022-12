India

oi-Ravindra Gangal

ಕೊಚ್ಚಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 30: ಕೇರಳದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಗುರುವಾರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಪ್ಪಾಂಜಿ(ಪ್ರತಿಕೃತಿ) ಮುಖವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಪಪ್ಪಂಜಿಯು ಸಂತಾ ತರಹದ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

English summary

The Cochin Carnival, touted as the largest annual tourist draw of Kerala, landed in an unprecedented controversy on Thursday as the Bharatiya Janata Party (BJP) staged a protest alleging that the face of the Pappanji figure being built as part of the event looked similar to Prime Minister Narendra Modi,