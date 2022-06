ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19; "ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಆಪ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಚರ್ಚೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, "ಬಿಜೆಪಿಯು ಜನರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು."

ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು, ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು 'ಬಿಜೆಪಿಯ ಫೌಜ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಚಡ್ಡಾ "ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

BJP MP Tejasvi Surya said that spending four years in the army is better than spending 8 years in the JNU. A Rajya Sabha MP Raghav chadda's answer to Tejasvi Surya is now viral.