ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ: ಲಾಲುಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ನೀಡಿದ ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 06: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್‌ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ.

ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಯಶಸ್ವಿ, ಐಸಿಯುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್

40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು 74 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Rashtriya Janata Dal (RJD) president Lalu Prasad Yadav underwent a kidney transplant in Singapore on Monday. Her daughter Rohini Acharya donated her kidney. Yadav's family said both Lalu Yadav and Rohini Acharya are recovering in the hospital after a successful surgery