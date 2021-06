ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 49 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19: ದೇಶದ 130 ಜಲಾಶಯಗಳ ಪೈಕಿ 49 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಸ್, ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದ 130 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ?: 130 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 47.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 55.11 ಬಿಸಿಎಂನಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು: 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

130 ಜಲಾಶಯಗಳ ಪೈಕಿ 49 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಈ ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

Frequent thundershowers and two strong cyclones— Tauktae and Yaas — brought significant rainfall during the summer. Thus, even before the southwest monsoon covers the entire country, the 130 major reservoirs monitored by the Central Water Commission have already stored 27% of their total capacity