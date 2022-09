ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ 15% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

India

oi-Punith BU

ಇಟಾನಗರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 22: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ (ಐಎಂಎಫ್‌ಎಲ್) ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಡ್ ಮದ್ಯದ (ಐಎಂಎಫ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು) ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ದರಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಅರೆಸೇನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ದರಗಳು ತಯಾರಕರಿಂದ ಆಮದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ದರಗಳ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬುಧವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲುಫ್ತಾನ್ಸ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್: SAD ಆರೋಪ

ಅಸ್ಸಾಂ- ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಸಂಪುಟವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಿಮಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಡಿಬಿಟಿ-ಎಪಿಎಸ್‌ಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ಡಿಗಾಗಿ ಡಿಬಿಟಿ-ಎಪಿಎಸ್‌ಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಹಗರಣ: ದೆಹಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 1 ಯಾಕೆ?

ಇದು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

English summary

Indian Made Foreign Liquor (IMFL) will be expensive in Arunachal Pradesh. The state cabinet has decided to increase the excise duty rates on all existing types of hard liquor (IMFL and bottles in basic products) by 15 per cent.