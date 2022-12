ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಳಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ಯೆ: ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

India

ದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ಯೆಯಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಟಿಯಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿ ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ರೇಖಾ ರಾಣಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚಾಪರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದನು. ಆಕೆಯ ದೇವಹವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ರಾಣಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ರಾತ್ರಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ರಾಣಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಬಾಲಕಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಫೋನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಬನ್ಸಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಇರಿತದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಬೆರಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಕುಟುಂಬ ದೆಹಲಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಪಶು ರೇಖಾ ರಾಣಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಾಣಿಯ ಮಗಳೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಇಬ್ಬರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮಾಲೀಕರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Another case of Shraddha killing happened in Delhi. Police have arrested a man from Patiala on the charge of murdering his lover who was in a live-in relationship.