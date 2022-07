ಸಂಸತ್‌ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 14: ಸಂಸತ್ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಸಂಸದೀಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಉಭಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಒಂದು ಕಿರುಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

'ಜುಮ್ಲಾ ಜೀವಿ', 'ಬಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ', 'ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ನೂಪ್‌ಗೇಟ್' 'ನಾಚಿಕೆಪಡುವ', 'ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, 'ದ್ರೋಹ', 'ಭ್ರಷ್ಟ', 'ನಾಟಕ', 'ಬೂಟಾಟಿಕೆ' ಮತ್ತು 'ಅಸಮರ್ಥತೆ'ಯಂತಹ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ; ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಗೆ ಅಸಂಸದೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ಅರಾಜಕತಾವಾದಿ', 'ಶಕುನಿ', 'ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ', 'ತಾನಾಶಾ', 'ತಾನಶಾಹಿ', 'ಜೈಚಂದ್', 'ವಿನಾಶ್ ಪುರುಷ', 'ಖಲಿಸ್ತಾನಿ' 'ಖೂನ್ ಸೆ ಖೇತಿ' ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ದೋಹ್ರಾ ಚರಿತ್ರ', 'ನೌಟಂಕಿ', 'ದಿಂಡೋರಾ ಪೀಟ್ನಾ' ಮತ್ತು 'ಬೆಹ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ್' ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

Ahead of Monsoon session from Monday, the Lok Sabha secretariat has issued a new booklet listing unparliamentary words for both houses.says words like 'anarchist', 'Shakuni', 'dictatorial', 'taanashah' etc. word are unparliamentary.