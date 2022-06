ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯ, ಮಿಥ್ಯೆ, ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 16: ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಕಳವಳವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಮಿಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯುವಕರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೇವೆಯು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಮಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಲವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಇದೆ. 2020ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಆಗಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು 17.5 ಮತ್ತು 21 ರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. 2022ಕ್ಕೆ 23 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಸರಿಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಸೈನಿಕನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 5.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.

