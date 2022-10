ABP CVoter ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3: ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ವೋಟರ್ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.45.9 ರಷ್ಟು ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31.4 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ 13.6% ಮತ್ತು 16.4% ಜನರು ರಸ್ತೆಗಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಅವಧಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2023 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 8, 2023 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಿಮಪಾತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

As the elections in Gujarat and Himachal Pradesh approach, ABP News along with C Voter tries to find out the key aspirations of voters in the two poll-bound states. In the survey, the problem of unemployment was prominent in both the states.