ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 02: ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋವಿನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇದು ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಕೋವಿನ್ ನಿಂದ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅನ್​ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಂದು ಇದ್ದದ್ದು ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Aarogya Setu app has introduced some exciting features. According to the new updates, individuals can now voluntarily update their vaccination status on Aarogya Setu mobile app through a self-assessment process and the facility will make it easier to check the vaccination status for travel purposes.