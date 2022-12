ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು

India

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯ 57.60 ಲಕ್ಷ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ 47 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ 40,28,915 ಗ್ರಾಹಕರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಇಎಸ್ ಯಮುನಾ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ 9.88 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರು, 18.28 ಲಕ್ಷ ಬಿಎಸ್‌ಇಎಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು 11.28 ಲಕ್ಷ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ದೆಹಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 13,882 ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ 37 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 47 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 201ರಿಂದ 400 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 16ರಿಂದ 17 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು (₹ 800 ವರೆಗೆ) ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ರಶೀದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹ 3,250 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ₹ 3,090 ಕೋಟಿ.

