India

oi-Sunitha B

ಗೂಗಲ್ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2022) ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹೆಸರಾಂತ ಭಾರತೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಅನ್ನಾ ಮಣಿ ಅವರ 104 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೂಡಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 23, 1918 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನ್ನಾ ಮಣಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. "104ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಣ್ಣಾ ಮಣಿ! ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಓದುಗರಾಗಿದ್ದ 'ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಮಹಿಳೆ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಣ್ಣ ಮಣಿ ಹಿಂದಿನ ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (ಇಂದಿನ ಕೇರಳ) ಬೆಳೆದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ (WCC) ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪದವಿಯ ನಂತರ, ಅಣ್ಣಾ ಮಣಿ WCC ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸರ್ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (specializing in diamonds and rubies) ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದರು.

ಮಣಿ ಐದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 1942 ಮತ್ತು 1945 ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಡನ್‌ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

Today's #GoogleDoodle honours Anna Mani, the 'Weather Woman of India', whose inventions still continue to make our lives easier.



She gave us gadgets to measure weather, and laid the groundwork for renewable energy.



science us forever grateful