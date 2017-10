ಚಿತ್ರಗಳು : ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

News

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Hori Bedarisuva Spardhe (bull scaring event) organized at Haveri district, Karnataka. Hori Bedarisuva Spardhe will organized after Deepavali festival.