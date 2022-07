Hyderabad

ಹೈದರಾಬಾದ್‌,ಜು.13: "ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಕೆಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಟಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ತೈವಾನ್ ನಡುವೆ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 28 ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೇಟ್‌ವೇಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೆಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಜಾಗತಿಕ ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಔಷಧಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ ಎಫ್‌ಡಿಐ ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿವೆ" ಎಂದರು.

"ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಸಂದಿಸುವ ನಗರ ಎಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರಾಠವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಗ್ರ, ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೆಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು.

