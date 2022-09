ಔಷಧ ಪಾರ್ಕ್‌ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ: ಕೆಟಿಆರ್‌

Hyderabad

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 03: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಟಿಆರ್, "ತೆಲಂಗಾಣವು ಔಷಧೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ. ಇದು ವೇಗವರ್ಧಿತ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಲಸಿಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್‌ ಕಡೆಗೆ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದೃಢವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು 'ಬಲ್ಕ್ ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಕ್' ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೆಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 19,000 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ 'ಫಾರ್ಮಾ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಸಕ್ರಿಯ ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಎಪಿಐಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ (ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಆಮದು) ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಔಷಧೀಯ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯ ವಿಷಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡಾ ವಿಎಂ ಕಟೋಚ್ (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಸಿಎಂಆರ್) ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣವು 2015 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೃದು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಎಕರೆಗಳ 6 ಮೆಗಾ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

