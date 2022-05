ಸೆಸ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆರೆ 2014ರ ಬೆಲೆಗೆ ತೈಲ ದರ ಇಳಿಕೆ; ಕೆಟಿಆರ್‌

Hyderabad

oi-Punith BU

ತೆಲಂಗಾಣ, ಮೇ 23: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 2014ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು(ವ್ಯಾಟ್) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ತೈಲಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ?

ಮೇ 2014 ಮತ್ತು ಈಗ ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ರೂ. ಮತ್ತು ಈಗ 120 ರೂ. "ತೆಲಂಗಾಣ ವ್ಯಾಟ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಣೆ".

Breaking News; ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ ಇಳಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೆಸ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಸ್‌ಗಳು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. "ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು 2014 ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Telangana's Industry and Commerce Minister K. T. Rama Rao demanded the union government scrap the cess on fuel and said this will bring down the prices of petrol to 2014 level.