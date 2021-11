Hassan

ಹಾಸನ, ನವೆಂಬರ್ 11: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲವರ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ದಶಕದ ಕನಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಈಗ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 198 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಾಮಕಾವಸ್ತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೇ ಬೇಡ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

