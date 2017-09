Hassan

Ramesh B

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

74-year old woman from Hassan donate the body to SDM Ayurveda college. She died on 20 September.ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಮೆರೆದ ಹಾಸನದ ಮಹಿಳೆ