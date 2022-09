ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಆಸೆಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು!

Davanagere

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29: ನಕಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಸೆಗೆ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮೋಸದ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಾರವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬಾರದ ಹೊರತು ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

