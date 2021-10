ವಿಡಿಯೋ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್

Chennai

oi-Sunitha B

ಚೆನ್ನೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಿಟಿ ಬಸ್‌ನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಆರನೇ ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕನ್ನಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರು. ''ಡಿಎಂಕೆ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು'' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Passengers of a city bus - which ferries women for free - in Chennai were in for a surprise on Saturday when Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin hopped onto a public bus and asked the women about the free travel plan for them.