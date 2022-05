1,526 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂಟು?

Chennai

oi-Naveenkumar N

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 22: ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 1,526 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 218 ಕೆ.ಜಿ. ಡ್ರಗ್ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಆರ್‍‌ಐ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆ (ಐಜಿಸಿ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಖೋಜ್‌ಬೀನ್' ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಪಿಪಾವಾವ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಪತ್ತೆ

ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಡ್ರಗ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದೊಂದಿದೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆರಾಯಿನ್ ತುಂಬಿದ್ದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬರಹಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರ ಕೈವಾಡದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

In search of drugs worth Rs 1,526 crore in international markets, the team was also in the middle of cross-checking the heroin's origin, with reports indicating that the drug originated in Pakistan.