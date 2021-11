ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಸಹೋದರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Chandigarh

oi-Sunitha B

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮೋಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸೂದ್, ಕೊರೊನವೈರಸ್-ಪ್ರಚೋದಿತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸೂದ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕ ಅವರು ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಲವು.

2021 ರಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, 'ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ' ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವಲ್ಲ 'ಗುಡ್ ಸಮರಿಟನ್', 'ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್', 'ದಿ ಸೇವಿಯರ್' ಎಂದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

2020 ಜಗತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯ ವರ್ಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿರಲಿ, ಮನೆ ಬಾಲಿಗು ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯಲೂ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಾದ ಸಮಯವದು. ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಒಕ್ಕರಿಸಿದ ಕರಾಳ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತವರೂರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮರೀಗೆ ಹೋಗಲು ವಾಹನಗಳಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆಯಲಾಗದಂತ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದವರು ಇದೇ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಸೋನು ಸೂದ್. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೋನು ಸೂದ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Actor Sonu Sood today announced that his sister will contest the Punjab polls, which are to be held early next year, but was tight-lipped on the choice of party.