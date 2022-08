ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನ: ದೈತ್ಯ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Chamarajanagar

oi-Surendra S

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ, ಸೂಕ್ಷ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಅಗಾಧ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಆನೆ ಮಾನವರಂತೆ ಸಂಘಜೀವಿ, ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ ಗೆಳೆತನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ತನಿ. ಆನೆಗಳ ಸಂತತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ‌ದಾಗಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಜಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ.

ಆನೆಗಳ‌‌ ಹಿಂಡು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳು ಹಾಕುವ ಲದ್ದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಪ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕಾಣುವ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌‌. ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.‌

ಆನೆಗಳು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 4 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಮಲಗಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ 20 ತಾಸು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.‌ ಆನೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ, ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುವುದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ.‌

