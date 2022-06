ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ

Chamarajanagar

oi-Lavakumar B M

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಜೂನ್ 05; ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಗಿಡಮರಗಳ ಜತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅದರೊಳಗೆ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಾಗ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಹಾಕುವ ಚಿರತೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುವ ಚಿರತೆ ಕೆಲಕಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋನಿಟ್ಟು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಳಿಕ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Forest department and people should help to create infection free environment at forest. Infection spreading in forest by leopard and other animals after they kill dogs at villages that near to forest.