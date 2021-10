ಹೊಸ ದರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ZEE ವಾಹಿನಿ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಎನಿಸಿದ ಜೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಝೀಲ್) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮನರಂಜನಾ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಟಾರಿಫ್ ಆರ್ಡರ್ (ಎನ್‍ಟಿಓ) 2.0ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 30.06.2021ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎ-ಲಾ-ಕಾರ್ಟೆ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟಾರಿಫ್ ಆರ್ಡರ್ (ಎನ್‍ಟಿಓ) 2.0 ಬೆಲೆಗುಚ್ಛ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಝೀಲ್, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಝೀಲ್‍ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬೆಲೆನಿಗದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಘನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟಾರೀಫ್ ಆರ್ಡರ್ (ಎನ್‍ಟಿಓ) 2.0ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಎ-ಲಾ-ಕಾರ್ಟೆ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟಾರಿಫ್ ಆರ್ಡರ್ (ಎನ್‍ಟಿಓ) 2.0 ಬೆಲೆಗುಚ್ಛ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಝೀಲ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

English summary

Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL), the leading Indian media and entertainment powerhouse, released its new a-la-carte channel and bouquet pricing in line with the Bombay High Court order dated 30.06.2021 with regard to New Tariff Order (NTO) 2.0, to serve the diverse entertainment preferences of the millions of viewers across India.