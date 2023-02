ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ, EMI ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು EMI ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 04: ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಲದಾತನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಲದಾತನು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ರಜೆ ಮುಂತಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿನ್ನವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವಧಿಯು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 48 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ, ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು.

ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಲದಾತರು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು EMI ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು 'ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌' ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

The table below will help you to compare the interest rates and EMI for a Rs 5 lakh loan for a period of two years. You can compare and choose according to your needs,