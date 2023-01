ದೈನಂದಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 2: ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ನಗದು ಅಥವಾ ವಾಲೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಯೋಯುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸುಲಭತೆಯು ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ, ಫೋನ್‌ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಪೇ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ.

ಹೌದು, ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ) ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

