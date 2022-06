ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಓಲಾ!

Business

ನವದಹೆಲಿ, ಜೂ. 25: ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಇ -ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಲಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ ಓಲಾ ಕಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಓಲಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓಲಾ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಓಲಾ ಕಾರ್‌ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಲಾ ಅದರ ಯುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.

