ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ, ಜನವರಿ 30, 31 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ- ಯಾವ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 17: 11ನೇ ವೇತನ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (UFBU) ಜನವರಿ 30 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಷ್ಕರದ ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಜನವರಿ 30, 31ರ ದಿನಗಳಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ತೆರೆದಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಏಕೆ?

ಮುಷ್ಕರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು 11 ನೇ ವೇತನ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. UFBU ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಮಷ್ಕರದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಹೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'UFBU ಕಳೆದ 28 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ IBA ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (AIBOC), ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘ (AIBEA) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ (NOBW) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ UFBU ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: ಚೆಕ್‌ಗಳ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳು: ಈ ಸೇವೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ: ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ: ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

English summary

The United Forum of Bank Unions (UFBU), a prominent trade union federation in the banking sector, has called for a two-day nationwide strike on January 30 and 31 to highlight a range of demands related to the 11th wage settlement of bank employees