ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಈಗ ಮಸ್ಕ್ ಪಾಲು, ಸಿಇಒ ಪರಾಗ್ ಅಗರವಾಲ್ ಪರಿಪಾಟಲು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 26: ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕೊನೆಗೂ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 44 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3.37 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾದಂತಿಲ್ಲ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಸಿಇಒ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಹಲವು ಮಂದಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಲವು ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಿಇಒ ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರದ್ದೂ ಇದೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು.

ತಾವು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಖರೀದಿ ಯತ್ನ ತಡೆಯಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಅವರೂ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದರು. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಷೇರುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಿನ್ನೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಇಒ ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ಬಾಕಿ.

"ಈ ಮಾರಾಟ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿಇಒ ಅವರು ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ರಾಯ್ಟರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

